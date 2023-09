"Une journée courte mais très difficile" : la révélation française de cette Vuelta, Lenny Martinez, préface l’étape du Tourmalet

Véritable sensation de cette Vuelta chez nos voisins d’Outre-Quiévrain, Lenny Martinez s’apprête à affronter un des cols de légende de son pays. Une première pour lui. Aussi bien en course qu’à l’entraînement.

"En tant que français, c’est important. Je n’ai jamais monté le Tourmalet. Ce sera une journée courte mais très difficile. Mon but, ce sera de m’accrocher pour le général, tempère le coureur de chez Groupama FDJ. Je vais essayer de suivre les meilleurs." Et pour ça ; pas besoin donc d’avoir effectué des reconnaissances. "On a le parcours sur le GPS et on s’accroche" sourit Martinez au micro de Jérôme Helguers.

Serein et détendu, le jeune de 20 ans a d’ores et déjà réussi son premier Grand Tour. "Avant le départ, je n’y aurais pas cru. Prendre le maillot rouge c’est presque une victoire d’étape, souligne le grimpeur qui voit que la course avance. On sent la fatigue. On espère juste avoir les bonnes jambes sur les bonnes étapes et les mauvaises sur les autres."

Reste à espérer pour lui que ce sera plutôt la première option ce vendredi.