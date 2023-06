Une journée à la ferme pour des enfants en situation de précarité : "J’ai l’impression d’être en vacances !"

Le CPAS d’Écaussines a reçu un prix pour ces projets d’ateliers : 25.000 euros seront ainsi de nouveau disponibles dès la rentrée prochaine pour sortir ces enfants de leur quotidien. L’idée est d’ouvrir les enfants, à d’autres horizons. "Ils ont l’air heureux", explique la présidente du CPAS, Muriel Van Peetersen. "Ils font plein de découvertes, il y a des animaux, des potagers, ils vont partir à la cueillette des fraises, ils sont contents."

L’idée est aussi de conscientiser les enfants à une alimentation saine : "Savoir qu’une salade cela sort du sol, par exemple", ajoute Muriel Van Peetersen, "les sensibiliser à l’alimentation saine et durable c’est important. Et puis on essaie aussi de les intéresser au bien-être animal."