Une journée à Hélécine. On fait quoi ? On mange où ?

Riche d’un important patrimoine historique et architectural, Hélécine doit sa renommée, entre autres, à l'ancienne abbaye (des Prémontrés d’Heylissem fondée au début du XIIe siècle) devenue château et aujourd’hui Domaine provincial.

Un havre de paix composé d’un château néoclassique du XVIIIe siècle et d’un parc, avec une réserve naturelle, un cadran solaire géant, une glacière du XIXe siècle, trois étangs de pêche, des courts de tennis, un minigolf paysager et deux plaines de jeux. Et pour les gourmets, Le Pop Up Bar vous accueille sur la plus belle terrasse du Brabant wallon et propose une petite restauration.

De nombreux événements sont organisés au Château d’Hélécine, consultez régulièrement le site et la page FB.

Château d’Hélécine

Rue Armand Dewolf 2 - 1357 Hélécine

019/ 65 54 91 (secrétariat) et 019/63 79 29 (Pop Up bar)

https://chateaudhelecine.be/fr/