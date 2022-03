Une journaliste interrompt un JT russe pour dénoncer la guerre en Ukraine : comment qualifiez-vous le geste ?

Une journaliste d’une chaîne de télévision russe a interrompu le journal pour dénoncer la guerre en Ukraine. Marina Ovsiannikova, qui travaille depuis plusieurs années pour la première chaîne de Russie, a profité du direct du JT pour se placer derrière la présentatrice avec une pancarte sur laquelle était inscrite : " Non à la guerre. Ne croyez pas à la propagande. On vous ment ici. " Dans une vidéo postée un peu plus tôt sur les réseaux sociaux, la jeune femme expliquait que son père est ukrainien, sa mère russe et qu’elle n’arrive pas à voir ces deux pays comme des ennemis, elle ajoute qu’elle a honte d’avoir permis que des mensonges soient diffusés à la télévision en travaillant pour cette chaîne. Selon une ONG, la journaliste a depuis été arrêtée, elle risque une amende et jusqu’à 15 ans de prison pour avoir utilisé le mot guerre, ce qui est considéré comme une fausse information par les autorités.

Comment vous qualifiez le geste de cette journaliste ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".