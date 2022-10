Une journaliste belge, correspondante pour la RTBF, menacée au Mexique

La journaliste belge Emmanuelle Steels, correspondante au Mexique pour plusieurs médias francophones dont la RTBF, est menacée en raison d’une enquête publiée dans un livre et désormais diffusée à l’écran dans une série Netflix.

Cela fait dix ans qu’Emmanuelle Steels travaille dans ce pays d’Amérique du nord. Elle y est correspondante pour plusieurs médias, dont Radio France et Libération. En 2005, elle commence à enquêter sur l’affaire Florence Cassez, cette Française condamnée à 96 ans de prison. Le livre analyse les circonstances ayant conduit à la mise en examen de la femme et sur la corruption de la justice mexicaine. L’affaire a ensuite débarqué sur nos petits écrans : depuis août 2022, la série documentaire "Désignés coupables" revient sur les faits, mettant en cause notamment une personnalité mexicaine et son implication dans une machination judiciaire.

Depuis, Emmanuelle Steeels est constamment menacée. "Depuis quelque temps, ce personnage me fait suivre, il me filme dans la rue, il m’envoie des menaces voilées à partir de différents comptes Twitter. C’est un personnage très puissant, qui jouit d’une certaine influence au sein de la police et des institutions judiciaires et qui agit depuis des années en toute impunité, raconte-t-elle par mail à notre journaliste Margaux Guyot.