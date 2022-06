Une jam avec Metallica, ça vous tente ?

Metallica s’est associé avec Yousician pour proposer une série de cours qui permet aux fans et apprentis guitaristes de jouer aux côtés des musiciens eux-mêmes !

Vous pourrez ainsi approcher James Hetfield et Kirk Hammett pour jammer avec eux ! On vous explique : grâce à ce programme, vous aurez accès à 10 cours de guitares qui décrivent les riffs, les solos et la rythmique de classiques de Metallica comme "Enter Sandman,” “Nothing Else Matters,” “One,” “Fade to Black,” “Master of Puppets,” et encore d’autres…