Une Italie complètement remaniée partage face à l’Allemagne

L’Italie et l’Allemagne se sont neutralisées 1-1 à Bologne pour leur entrée en lice dans le Groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des Nations samedi soir. S’ils ont mené au score et se sont fait rejoindre immédiatement, les Italiens prennent une belle bouffée d’air frais après la correction de mercredi face à l’Argentine (3-0) et la non-qualification au Mondial qatari.

Car la Squadra a livré une prestation encourageante trois jours après la débâcle de Wembley. Il faut dire qu’au coup d’envoi le sélectionneur Roberto Mancini avait pris le soin de changer 10 des 11 titulaires de mercredi, ne laissant que le seul Gianluigi Donnarumma dans son onze de base. L’Allemande a de son côté aligné un onze plutôt traditionnel avec Timo Werner comme attaquant de pointe.

C’est d’ailleurs la Mannschaft qui a pris le jeu à son compte en première période, sans pour autant inquiéter le portier italien. Les Italiens ont émergé au fil des minutes, portés par un Sandro Tonali et un Lorenzo Pellegrini très actifs.

La Nazionale s’est procuré la meilleure opportunité de la première période en frappant sur le poteau via son avant-centre Gianluca Scamacca (35e). Les Allemands ont réagi tout de suite et mis de côté les nombreux déchets techniques pour prendre d’assaut le rectangle italien, sans parvenir à marquer (38e).