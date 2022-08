Une IRM factice pour aider les enfants à surmonter leurs peurs

Des sons métalliques de machine presque assourdissants par moments. Dans une IRM, une Imagerie par Résonance Magnétique, le vacarme saute aux oreilles. Ce sont tous ces éléments que six étudiants en ingénieur industriel à la Haute Ecole Louvain en Hainaut (Helha) ont reproduits dans leur IRM factice. Julien a travaillé sur le projet. "On a un grand caisson en bois avec une partie mobile sur la table où on peut appuyer sur un bouton pour la faire avancer. On a aussi un système d’enceintes audio. On peut passer le son d’une vraie IRM".

Les sons et la lumière aussi. Arnaud, a lui aussi participé à la construction de cette IRM factice et pour lui, ce projet c’est bien plus qu’un travail scolaire. "Quand j’étais petit, j’ai fait une crise d’épilepsie. J’ai dû passer une IRM et c’était très stressant pour moi. Je n’ai pas réussi à passer l’IRM, on a dû m’endormir une première fois". Alors forcément ce projet-ci a encore un peu plus de sens. D’autant que comme l’explique Arnaud "ce n’est pas un projet qui finira en pièces détachées ou dans un vieux garage. C’est un projet qui sera vraiment utilisé, qui a du sens et qui est positif".

Une sorte de récompense pour Julien, Arnaud, Roustam, Mehdy, Romain et Augustin qui ont travaillé pendant un an sur ce projet scolaire ; parfois même en dehors des heures de cours.