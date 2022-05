Une IRM à l’hôpital de Nivelles, un gros investissement pour améliorer la prise en charge des patients

Depuis quelques mois, l’hôpital de Nivelles est équipé d’une IRM, une imagerie par résonnance magnétique. Il n’en disposait pas jusqu’à présent, ce qui obligeait les patients et les radiologues à se déplacer jusqu’à l’hôpital de La Louvière qui fait aussi partie du groupe Jolimont.

Désormais, les examens sont donc réalisés sur place, il n’y a plus de transferts et les hospitalisations sont plus courtes.

"C’est un outil essentiel, explique Redouane Kadi, chef du service de radiologie. Il change toute la prise en charge de nos patients, que ce soit pour les urgences, pour l’oncologie on en ambulatoire. On utilise l’IRM en première intention, par exemple pour la recherche d’une sclérose en plaques ou pour un AVC (NDLR: accident vasculaire cérébral) aigu. Parfois, c’est un examen complémentaire à une exploration initiale, par exemple pour caractériser une lésion qu’on aurait vue en échographie ou en scanner. Donc ça peut être un outil supplémentaire pour mieux déterminer la nature de la lésion, qu’elle soit bénigne ou qu’elle soit maligne."