Une invitation au voyage, à la recherche de Georges Poisson

Le grand voyage de Georges Poisson, c’est du théâtre d’objet, dans lequel on se laisse totalement happer. Et c’est fou comme avec quelques personnages, des sons parfois incongrus et quelques jeux de lumière, on parvient à partir ailleurs ! C’est poétique, ça réveille l’imaginaire ! Et on vient à oublier totalement la petite table sur laquelle sont posés les objets.

Le spectacle sera joué ce dimanche 4 décembre à 14h et à 16h aux Abattoirs de Bomel à Namur & le mercredi 7 décembre, au CC de Rebecq. Il y a d’autres dates programmées, peut-être plus près de chez vous ; vous trouverez toutes les dates sur leur site. Ils seront notamment à Ottignies le 18 décembre.