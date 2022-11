Une invitation acceptée par erreur, qui confirmera le succès du groupe Louise Attaque

Ce qui est fédérateur dans ce morceau, c’est que c’est un état typiquement humain, qu’on retrouve beaucoup à l’adolescence — et pas que —, c’est le sentiment d’être à côté, à la masse, dans un monde qui a l’air d’avancer très bien qu’on y soit ou pas. La question est " est ce qu’on donne une chance à cette histoire qui se dessine peut être en futur échec ? ". Cette chanson traite de la non-désespérance… et puis c’est une interprétation qui lui est très propre, ne serait-ce que par son introduction.

Les baguettes d’Alexandre Margraff tapent cette chose entre la rengaine et une marche militaire qui swing sur le fût en aluminium de sa caisse claire, un cliquetis qui annonce le monde qui avance et la voix de ce garçon s’invite comme il peut dans ce mouvement déterminé.

La chanson est poussée à voix nue avant de déclencher des envolées de violon, comme si on était obligé de s’épancher quand on s’est trop retenu. Ensuite le violon rejoint sur des pizzicati, et d’un coup les voix qui s’additionnent. Ce qui a marqué les esprits, c’est cette interprétation bicéphale… La mélodie est chantée par Gaétan Roussel et souvent doublée par le batteur Alexandre Margraff. C’est l’effet d’un discours tenu qui est doublé par une sorte de cri intérieur.

Ton Invitation sur le premier album de Louisse Attaque en 1998, c’est le tube qui rassemble tout le faillible et qui fait chœur dans toutes les soirées qui fêtent la vie et ses défaites. C’était dans l’air du temps, ça l’est toujours.