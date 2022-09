Une invitation à découvrir des jets privés éclabousse le Cercle de Wallonie

"Pour rejoindre le salon de l’immobilier MIPIM de Cannes ou l’incontournable rendez-vous des collectionneurs Art Basel, […] plus de 45 appareils d’ASL se tiennent à disposition de la clientèle privée ou d’affaire."

Cette phrase est extraite de l’invitation lancée à ses membres par le Cercle de Wallonie le 12 septembre dernier. La visite de la flotte d’ASL était quant à elle prévue à Liège Airport ce samedi 23 septembre. Il n’en sera finalement rien. Les voyages en jets privés ont été au centre d’une polémique en France il y a quelques semaines : on se souvient du fou rire du footballeur Kilian Mbappé. La thématique reste donc sensible et les réactions ne tardent pas : sur les réseaux sociaux d’abord, puis sous la forme d’une carte blanche publiée par nos confrères du Vif, dans laquelle une vingtaine de signataires issus du monde académique jugent une telle invitation "consternante". Consternante, comme l’attitude d’un petit groupe anonyme parti tagger la façade du siège social du Cercle de Wallonie en début de semaine.