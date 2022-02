Une invasion imminente de l’Ukraine par la Russie ? Des "spéculations provocatrices" et une "hystérie" américaine, répond le Kremlin qui poursuit les contacts

M. Poutine s’est de nouveau plaint du refus des Etats-Unis et de l’Otan d’accepter "les initiatives russes" pour réduire les tensions, à savoir garantir la sécurité de la Russie en renonçant à tout élargissement futur de l’Otan, à l’Ukraine en particulier, et en opérant un retrait de moyens militaires de l’Alliance en Europe occidentale.

Il a aussi accusé Kiev une fois de plus de chercher à faire échouer le processus de paix dans la guerre du Donbass.

MM. Macron et Poutine, selon le Kremlin, veulent poursuivre le dialogue franco-russe sur ce dossier "au plus haut niveau".

L’invasion russe de l’Ukraine est présentée comme potentiellement imminente par Washington, car la Russie a déployé plus de 100.000 hommes aux frontières ukrainiennes, et mène aussi des manœuvres en mer Noire et au Bélarus, encerclant de facto son voisin pro-occidental.

Moscou dément tout projet en ce sens, mais a déjà annexé la Crimée ukrainienne en 2014 et soutient les séparatistes pro russes dans l’est du pays.

Le Kremlin a dénoncé une hystérie américaine à "l’apogée" après un appel entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden au sujet de l’Ukraine.

"L’hystérie a atteint son apogée", a déclaré lors d’une conférence de presse Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de M. Poutine, tout en précisant que "les présidents ont convenu de poursuivre les contacts à tous les niveaux".