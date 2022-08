"Une intime conviction" : un film judiciaire palpitant avec Marina Foïs et Olivier Gourmet

Basé sur l'affaire Suzanne Viguier, ce long-métrage français retrace avec précision le déroulé du procès en appel de Jacques Viguier. Un récit judiciaire captivant, ébloui par les performances remarquables de Marina Foïs et Olivier Gourmet. À voir lundi 8 août à 20h20 sur La Une et en replay sur Auvio.

Le 27 février 2000, lorsque Suzanne Viguier disparait sans laisser de traces, les soupçons se tournent très rapidement sur son époux Jacques. Le couple battait de l'aile et Suzanne envisageait le divorce. À la tête des accusations à l'encontre du mari, Olivier Durandet - qui prétend être l'époux de "Suzie" - se lance dans une bataille sans merci pour faire emprisonner Jacques. Après l'acquittement du premier procès, un deuxième procès est organisé à la demande du procureur général de la cour d'appel de Toulouse. Pour sa défense, Jacques engage les célèbres avocats Jacques Lévy et Éric Dupond-Moretti. C'est là que débute Une intime conviction, fiction basée sur cette affaire encore non résolue à ce jour.