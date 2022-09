Une interview de la coprésidente d’Ecolo dans un manuel scolaire : la ministre Désir (PS) ouvre une enquête

L’enquête ouverte par la ministre Désir vise l’éditeur du manuel. De son côté, Rajae Maouane, coprésidente d’Ecolo a réagi par communiqué. "J’ai reçu une sollicitation pour une interview sur mon parcours, mes centres d’intérêts et mes priorités politiques. J’y ai bien sûr répondu positivement. Je savais que cette demande s’inscrivait dans un projet de rédaction de manuel scolaire, dans lequel il y aurait une séquence intitulée "Sois Belge une fois", explique Rajae Maouane. "Par contre, j’ignorais tout des autres personnalités interviewées. Je ne suis bien sûr pas responsable des choix éditoriaux des rédacteurs et éditeurs dont je respecte à 1000% la liberté éditoriale", ajoute-t-elle. "Par ailleurs, bien au-delà de la question de mon parti, c’est important pour moi de montrer aux jeunes que la politique peut aussi être le terrain des jeunes, mais aussi des femmes. Créer des inspirations pour renforcer la démocratie est important à mes yeux, pour que la classe politique soit le plus possible représentative de la population", conclut Rajae Maouane.