Une intelligence artificielle va remplacer un avocat dans une audience pour la première fois

Comme l’explique le New Scientist, l’IA est configurée pour fonctionner via un smartphone et le défendeur écoutera le robot via des écouteurs. DoNotPay va écouter les débats, traiter et analyser les informations récoltées et donnera ensuite des conseils à l’accusé pour se défendre au mieux.

Joshua Browder a confiance en son projet puisqu’il a assuré payer les amendes lui-même si l’accusé n’était pas "acquitté". Dans une interview pour Bloomberg, il affirme d'ailleurs que l'IA obtient de très bon taux de réussite car, "en dessous de 10.000 dollars, les grandes entreprises savent qu’elles peuvent s’en sortir en arnaquant les gens, parce que personne ne riposte. Cette technologie est parfaite pour ce genre de cas, car il s’agit de litiges très clairs".

Il pourrait y avoir un bel avenir pour une IA de ce type, surtout aux USA où les frais d’avocat peuvent "passer rapidement de 900 à 2000 dollars ou plus pour contester une contravention pour excès de vitesse et peuvent atteindre 2000 à 5000 dollars et plus pour une affaire de trafic plus complexe qui passe en jugement", selon Personal Finance.

L'IA a été entrainée à de nombreux types de problèmes juridiques et pourrait un jour aider les gens moins fortunés pour un divorce, une immigration, des problèmes de droits d’auteur ou des tickets de stationnement.