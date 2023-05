Une intelligence artificielle reprend un morceau des Beach Boys dans le style des Beatles

C’est une reprise surprenante qui vient de sortir : le morceau " God Only Knows " des Beach Boys repris dans le style des Beatles… par une intelligence artificielle !

Depuis la découverte de ces outils d’intelligence artificielle, beaucoup d’amateurs de musique ont créé des morceaux avec leurs artistes préférés. L’une des récentes sorties, datant du mois dernier, montre que les fans se penchent aussi sur des morceaux datant des années 60, sans doute avec une certaine nostalgie. En effet, c’est une reprise du morceau " God Only knows " des Beach Boys qui est ressortie, mais interprétée dans le style des Beatles.

Le morceau commence par des voix générées par l’IA, s’ensuit un duo entre Paul McCartney et John Lennon et on y entend aussi les harmonies de batterie de Ringo Starr. Bien que les créateurs donnent peu d’information sur ce qui les a motivés à créer ce projet, on sait que Paul McCartney avait décrit ce morceau des Beach Boys comme "l’une des rares chansons qui me fait pleurer à chaque fois que je l’entends. C’est vraiment une chanson d’amour, mais elle est brillamment réalisée. Elle montre le génie de Brian Wilson".

Découvrez le titre ci-dessous :