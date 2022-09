Une intelligence artificielle gagne un concours de peinture aux Etats-Unis

Dans le Colorado, un concours artistique a récompensé le concepteur de jeux vidéo Jason Allen pour son œuvre appelée "Théâtre d’opéra spatial". Un tableau qu’il n’a pas créé lui-même, puisqu’il a été réalisé par une intelligence artificielle.

"Théâtre d’opéra spatial" représente un univers onirique de période renaissance avec un aspect futuriste. Il a permis à Jason Allen de remporter le premier prix dans la catégorie "Arts numériques".

Pour obtenir ce résultat, Jason Allen a utilisé Midjourney, un programme d’intelligence artificielle qui fonctionne à l’aide de requête : on entre une petite phrase dans le programme, qui prépare ensuite une œuvre correspondant à la thématique. L’artiste précise qu’il a dû travailler sur ce tableau pendant près de 90 heures pour trouver la bonne requête et les bons mots-clés, pour sélectionner une œuvre parmi les 900 créées par le programme, et pour effectuer quelques retouches avant de l’envoyer au jury.