Une intelligence artificielle bientôt capable de voir ?

Les technologies d'imageries intelligentes actuellement en place fonctionnent en plusieurs étapes, de la détection des informations à leur traitement en passant par la mémorisation. "Nous avions des dispositifs qui se comportaient comme les synapses du cerveau humain mais nous ne leur fournissions pas directement l'image", explique Tania Roy, professeure à l'université Floride centrale. "Maintenant, en leur ajoutant la capacité de détection d'image, nous avons des dispositifs semblables à des synapses qui agissent comme des pixels 'intelligents' dans une caméra en détectant, traitant et reconnaissant les images simultanément."

De plus, le dispositif n'a pas besoin d'être multiplié et la puce, très compacte, fait la même taille qu'un pouce. Pour l'instant, le taux de précision se situe autour de 70 à 80% pour chaque longueur d'onde et il devrait continuer à s'améliorer avant de pouvoir être réellement utilisé. Les chercheurs estiment que la technologie pourrait être prête dans les cinq prochaines années.