Une institution à Namur : le café "Le collège" va changer de mains

Si le collège est connu pour son atmosphère, le café est aussi célèbre pour la qualité de son service. La carte est limitée mais la bière est servie dans les règles de l’art.

Le couple veille à l’entretien quotidien des pompes. L’hygiène et la propreté sont au centre du service : "tous les soirs, on débranche le fût de Stella et on met l’eau sur la bière. On rince les pompes. Et chaque matin, on remet la bière en perce", explique Jean. " Surtout, il ne faut pas de bulle… Une mousse compacte et il faut bien couper la bière", ajoute Francine.