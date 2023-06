Une initiation à la plongée à Namur pour occuper les adolescents pendant les jours blancs

Pas de bouteille sur le dos pour éviter le poids supplémentaire mais une plaque lestée comme un sac à dos sur laquelle se trouve le respirateur (dites détendeur si vous voulez passer pour un pro) tandis que la bouteille reste sur la terre ferme. Certains doivent s’y prendre à plusieurs reprises pour parvenir à respirer (plus ou moins) naturellement dans l’eau mais au final, l’expérience réalisée en toute sécurité est adoptée par la plupart : "Au début c’est compliqué, on se sent un peu oppressé puis quand on comprend le truc, ça devient fantastique", explique Hugo. "J’ai eu du mal à comprendre le truc mais au final, je crois que c’est bon. Il faut vraiment faire attention à sa respiration et je trouve que ça aide de se pincer le nez", enchérit Solène.

Au final, pas de certitude absolue que l’expérience donne naissance à de futurs plongeurs en club ou des professionnels des services de secours mais à la question : "Vous reviendrez l’année prochaine pour réessayer ?", tout le monde a donné la même réponse : oui.

La plongée était l’une des activités proposées parmi des tournois de football, des jeux, des descentes en rappel ou même du djembé.