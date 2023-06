Une influenceuse taïwanaise avoue avoir inventé un diagnostic de cancer pour gagner des followers

MianBaobao, une influenceuse fitness originaire de Taïwan, a admis à ses 11.000 abonnés avoir menti sur son cancer du pancréas.

Voilà une histoire qui rappelle un peu celle de Madison Russo, cette étudiante américaine qui a été poursuivie pour avoir escroqué ses abonnés à qui elle a fait croire qu’elle souffrait d’un cancer. Cette fois, les faits se déroulent à Taïwan où MianBaobao, une influenceuse fitness a admis avoir menti pendant 3 ans concernant son cancer du pancréas de stade avancé.

"Chaque fois qu’elle allait se faire soigner, elle insistait pour que sa famille la dépose à l’entrée de l’hôpital et insistait pour voir le médecin seule. Le total des dépenses médicales pour toute la famille en 2021 s’élevait à seulement 275 dollars, et je n’ai jamais vu de médecin traitant, de preuve de diagnostic ou de reçu d’hôpital de sa part au cours des deux dernières années.", a, l'an dernier, déclaré sur Internet un homme prétendant être l’ex-mari de MianBaobao dont l’ancienne biographie Instagram disait : "Athlète d’haltérophilie non professionnelle et combattante professionnelle du cancer", selon Insider, comme le rapporte Unilad.

L’influenceuse a fini par admettre que tout était faux : son cancer du pancréas qu’elle avait annoncé il y a trois ans et dont elle a régulièrement partagé des updates avec ses 11.000 abonnés, n’était que mensonge.

"À tous les membres de ma famille, à mes amis, à mes fans et internautes qui se sont souciés de moi, m’ont soutenue et m’ont encouragée, je veux m’excuser. J’ai fait la dernière chose qu’une personne devrait faire. J’ai menti à propos du cancer et j’ai menti à tout le monde pendant trois ans […] Je sais que je mérite de mourir pour les choses que j’ai faites. Et maintenant, je dois payer le prix des choix que j’ai faits.", s’est excusée MianBaobao après avoir supprimé toutes ses publications sur Insta. Elle a même veillé à s’adresser aux entreprises qui l’ont parrainée.

Si la première question qui nous vient en tête face à l’histoire de MianBaobao est "Pourquoi ce mensonge ?", Unilad révèle que le South China Morning Post a avancé que l’influenceuse a menti sur son cancer du pancréas pour améliorer son profil en ligne.