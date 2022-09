Une indexation des salaires par palier "discutable" pour réduire l’écart de richesse entre les bas et hauts revenus

"L’indexation des salaires n’est pas de la fiscalité", estime le secrétaire général du CNCD Arnaud Zacharie. "Les salaires augmentent avec l’inflation, c’est un principe qui me semble positif. Maintenant, c’est clair que 2% de 1000 € ne valent pas 2% de 10.000 €. Mais plutôt que de remettre en question l’indexation des salaires qui est un pare-chocs efficace et rare, on peut utiliser la fiscalité pour avoir une progressivité plus élevée sur les revenus importants et donc créer une indexation par palier", proposent Arnaud Zacharie, la cheffe de groupe PTB à la Chambre, Sofie Merckx et le secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques, Thomas Dermine (PS). "Cela permettrait de réduire l’écart de richesse entre les plus riches et les plus pauvres."