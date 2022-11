Une image satellite de l’Ukraine plongée dans le noir a été manipulée

Pour savoir si une photo a été modifiée, il existe plusieurs outils en ligne qui détectent les montages ou les retouches faites sur les couleurs, la luminosité ou le contraste.

En ayant utilisant l’un d’entre eux, le site FotoForensics, il apparaît très clairement que la zone qui correspond au territoire de l’Ukraine est beaucoup plus sombre que le reste de la carte. Cela signifie que cette partie a un niveau de qualité différent de celui du reste de l’image ; elle a été modifiée numériquement. Il s’agit très probablement d’une image issue de l’Agence Spatiale Américaine, Nasa, prise en 2016.

En regardant plus en détail l’image modifiée, on remarque notamment que le fleuve comme le Dniepr, qui traverse l’Ukraine, est d’une telle largeur qu’il devrait être visible, même non éclairé, comme c’est le cas dans sur la photo originale. Ainsi, les détails de la topographie sur l’Ukraine sont absents alors que ce n’est pas le cas sur d’autres zones de cette même carte comme les fjords norvégiens ou le détroit de Corinthe.