Une île du Pacifique pourrait-elle devenir le paradis des cryptomonnaies ?

"Bienvenue à Satochi Island, une île privée de 320 hectares en développement pour devenir une ville intelligente et autosuffisante. Créée pour être la première la première crypto économie au monde, elle fonctionnera exclusivement avec des cryptomonnaies et de la technologie issue de la blockchain". La bande-annonce d’une vidéo diffusée sur Twitter dévoile le projet de deux Britanniques de faire d’une île du Vanuatu, un "paradis" de la cryptomonnaie. Et le choix du lieu n’est pas vraiment un hasard, car ce pays archipel situé entre l’Australie et les îles Fidji n’est pas qualifié de "paradis" que pour ses eaux limpides et ses sublimes plages… c’est aussi un paradis fiscal.