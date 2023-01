Une idée pour cette semaine : planter une Rose de Noël

Pour croiser la Rose de Noël dans la nature, il faut arpenter les pentes forestières des Alpes en Suisse, en Autriche ou dans le nord de l’Italie. Elle fleurit là-bas au travers de la neige, dans des zones au sol calcaire. Voilà pourquoi cet hellébore ne survivait pas longtemps dans nos jardins, au point de bénéficier de cette réputation de plante capricieuse.

Si le plus connu des hellébores reste le plus difficile à cultiver, c’est tout simplement parce qu’il n’aime ni l’acidité, ni les sols détrempés durant l’hiver. Dans nos terres argileuses, il faut choisir un emplacement bien drainé et apporter une bonne dose d’humus. C’est précisément que j’ai fait face à la caméra de Jardins & loisirs, un jour de l’hiver où un refroidissement m’avait laissé peu de voix…