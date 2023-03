Une idée de plantation : un rosier liane pour redonner vie à un vieil arbre fruitier

Ces rosiers qui vont apporter verdure et floraisons dans la ramure du vieil arbre dégarni ne doivent pas être plantés juste contre le tronc, à cause de la présence des racines. Il faut s’écarter d’un mètre cinquante, créer une poche de plantation généreusement enrichie de compost et ne pas négliger les arrosages.

Les sujets achetés en conteneur et plantés au printemps ont leur masse racinaire réduite au volume de la motte. En attendant que de nouvelles racines se développent en largeur et en profondeur, l’eau ne peut manquer dans la poche de plantation, d’autant que les chaleurs et sécheresses surviennent maintenant dès le printemps. Il faut permettre au rosier de faire face à l’évaporation d’humidité au niveau de son feuillage tout en assurant sa croissance aérienne et racinaire. Pour éviter la perte de l’eau d’arrosage sous le soleil ardent et les vents desséchants, un paillage est étendu au pied du rosier.