Une IA refait des pochettes d’albums en mélangeant les chanteuses : amusez-vous à les reconnaître

On a bien compris que depuis l’image détournée du Pape en Balenciaga, l’intelligence artificielle est un outil ludique pour certains. Cette fois, le compte Twitter de @aidan a utilisé une IA pour s’amuser à détourner des chanteuses et des pochettes d’albums. Ça donne un mélange drôle et un peu chelou.

Des albums cultes de la pop apparaissent donc avec de nouvelles pochettes faites de visages de chanteuses célèbres. Comme l’album Blackout (2007) de Britney Spears, Happier Than Ever (2021) de Billie Eilish ou encore Beyonce et son dernier album Renaissance. À vous de vous amuser à retrouver qui sont tous ces visages, dont les traits sont parfois un peu déformés ! Et toutes pratiquement y passent : Dua Lipa, Selena Gomez, Rihanna, Adele, Arianna Grande, Lana Del Rey…toutes sont mélangées!