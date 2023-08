Une IA pourrait découvrir nos mots de passe en écoutant les bruits de nos claviers

La course à l’intelligence artificielle ne cesse de bousculer nos habitudes et nos usages sur le web. Son développement promet de nombreuses avancées technologiques mais tombée dans de mauvaises mains, l’IA est également un risque supplémentaire pour nos données. Des chercheurs britanniques ont récemment observé la capacité d’une IA à deviner notre mot de passe par le bruit de nos claviers. Que votre mot de passe soit composé d’une combinaison de chiffres et de lettres sans aucun sens ne serait alors plus suffisant pour protéger vos données…

Ce qu’ils appellent "les attaques acoustiques" se développeraient grandement par l’omniprésence des microphones dans notre quotidien. Si jusqu’ici on pouvait s’inquiéter de l’enregistrement de nos conversations, on ne se posait pas de questions par rapport à notre clavier. Seulement, l’intelligence artificielle développée par ces chercheurs permet de classer les frappes de clavier d’un ordinateur en utilisant les microphones situés en nombre dans nos environnements.

Concrètement, leurs données ont été collectées de deux manières : l’enregistrement des bruits de clavier d’un ordinateur a été réalisé par un téléphone placé sur le côté et par l’intermédiaire d’un outil de vidéoconférence en ligne (Zoom) pour simuler une attaque à distance.

Les résultats obtenus par ces ingénieurs en sciences de l’informatique sont aussi impressionnants qu’inquiétants : "Lorsqu’il a été entraîné sur des frappes enregistrées par un téléphone voisin, le classificateur a atteint une précision de 95%. Lorsqu’il a été entraîné sur des frappes enregistrées à l’aide du logiciel de vidéoconférence Zoom, le classificateur a atteint une précision de 93%", atteste l’étude.