Une IA imagine les personnages d’Harry Potter dans les années 80

Vous êtes vous déjà demandés à quoi ressembleraient Harry, Ron et Hermione s’ils vivaient dans les années 80 ? @hppics a fait appel à Midjourney et Photoshop, et le résultat est bluffant.

On reconnaît Harry Potter, toujours avec des lunettes rondes mais plus caractéristiques des années 80, une chemise colorée rentrée dans son jeans et avec par-dessus une veste en jeans, ou encore Luna Lovegood avec une chevelure bouclée et volumineuse, et des vêtements dans des couleurs vives qui rappellent le look de Cyndi Lauper.