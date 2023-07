Une IA imagine La Joconde si elle avait été peinte aujourd'hui

La Mona Lisa présentée a perdu son sourire énigmatique et ressemble à une instagrameuse à la poitrine beaucoup plus forte que l'originale. Qu'est-ce que ça nous dit de l'intelligence artificielle et de la société contemporaine ? Eh bien... pas grand chose. En matière d'IA, le résultat dépend énormément du prompt, c'est à dire de l'instruction donnée au départ, et elle n'est pas connue ici. Toute analyse ne pourrait donc porter que sur l'auteur de l'image lui-même.