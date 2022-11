Une IA aurait trouvé la recette du chocolat qui plaît au plus grand nombre.

En Finlande, une entreprise spécialisée dans les produits laitiers (Valio) et leurs dérivés végétaux a trouvé la parade pour concevoir un chocolat qui soit le plus universel possible : utiliser l'intelligence artificielle.

Plus d'un million et demi de commentaires et d'avis postés sur les réseaux sociaux à propos du chocolat au lait ont été intégrés dans un logiciel afin de mettre au point une recette en fonction des goûts les plus partagés.