Une historique Pauline Ferrand-Prévot s’offre un cinquième titre de championne du monde de VTT cross-country

Elle était attendue, elle n’a pas manqué son rendez-vous avec l’histoire. Pauline Ferrand-Prévot a survolé les championnats du monde de VTT cross-country pour s’offrir un cinquième maillot arc-en-ciel dans la discipline, son 15e toutes disciplines confondues. La Française a devancé sa compatriote Loana Lecomte et la Néerlandaise Puck Pieterse.

La course des championnats du monde de VTT cross-country débute sur les chapeaux de roue et Puck Pieterse tente de faire le premier écart avec Loana Lecomte dans sa roue. Pauline Ferrand-Prévot a un peu manqué son départ et est un peu plus loin mais elle fait l’effort pour réduire l’écart.

Lecomte accélère à son tour et part seule en tête et compte une quinzaine de secondes d’avance sur un groupe de cinq avec Pieterse et Ferrand-Prévot.

Ferrand-Prévot accélère ensuite pour se détacher du groupe et revient à cinq secondes à l’entame du deuxième tour. Pauline Ferrand-Prévot revient sur sa compatriote et la dépose pour s’envoler seule en tête.

La quadruple championne du monde continue de pousser en tête de course et augmente son avance sur Lecomte. Derrière, la Néerlandaise Pieterse et la Suissesse Keller sont en poursuite et sont rejointes par la Britannique Richards.

Dans la bataille pour la médaille de bronze, Keller accélère et prend quelques secondes d’avance sur Pieterse qui recolle avant la fin du 5e tour, alors que Richards coince un peu et est déposée par Mitterwallner qui revient sur le duo qui se bat pour le bronze. Et l’Autrichienne hausse le rythme, ce qui met Keller en difficulté. Elle se bat, mais doit laisser filer Mitterwallner et Pieterse.

Devant, Pauline Ferrand-Prévot est éblouissante et compte plus d'une minute d’avance sur Loana Lecomte à l’entame du dernier tour. La Française, deuxième, ne compte, de son côté, plus qu’une quinzaine de secondes d’avance sur Mitterwallner et Pieterse.

Pauline Ferrand-Prévot peut savourer, elle s’impose avec plus d’une minute d’avance sur Loana Lecomte et 1 minute 27 sur Puck Pieterse qui fait craquer Mitterwallner dans les derniers instants pour s’adjuger la médaille de bronze.

La Belge Emeline Detilleux, 23 ans, n'a malheureusement pas pu aller au bout de l'épreuve, elle qui avait été victime d'une chute à l'entraînement jeudi.

Pauline Ferrand-Prévot complète un palmarès déjà exceptionnel et s’offre un quinzième titre de championne du monde, toutes disciplines confondues, son cinquième en VTT cross-country et réalise le doublé après sa victoire sur la short-track il y a quelques jours.