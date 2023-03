Une histoire satirique de "chats qui distribuent le courrier à Liège" est devenue virale dans le monde entier

Pourtant, l’histoire ces chats postiers à Liège est complètement inventée. Comme le confirment les recherches de nos confrères de la VRT, aucune source historique n’est disponible pour confirmer l’existence d’une "Société belge pour l’élévation du chat domestique".

Par ailleurs, l’auteur de l’article est William L. Alden : un journaliste du New York Times, mais aussi un humoriste et un écrivain satiriste qui publiait régulièrement des articles de fiction pleins de critiques sociales dans le journal. En 1877, Alden a rassemblé ses articles satiriques pour le New York Times dans le livre "Domestic Explosives and Other Sixth Column Fancies" (Explosifs domestiques et autres fantaisies de la sixième colonne).

L’article "Postal Cats" reprenant l’histoire devenue virale plus d’un siècle plus tard figure dans ce volume, tout comme, par exemple, "Raining Cats", une histoire tout aussi inventée dans laquelle il est décrit qu’il "pleuvait des chats" à San Francisco. Cela montre à quel point ces articles d’Alden étaient satiriques, imaginatifs mais non factuels.