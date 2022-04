"Une histoire dont vous êtes le héros", un spectacle d'improvisation directement inspiré par son public

Et si, le temps d’un soir et d’une représentation, vous pouviez influencer l’histoire qui se joue sur scène ? C’est le principe original du spectacle d’impro "Une histoire dont vous êtes le héros" proposé par la LIP (Ligue d’Improvisation Professionnelle de Wallonie-Bruxelles).

Vous pouvez vous rendre à chacune des représentations du spectacle "Une histoire dont vous êtes le héros", elle sera toujours différente puisque les quatre improvisateurs s’inspirent directement du public pour monter en direct une histoire improvisée.

Comment ça marche ?

En début de représentation, les improvisateurs viennent à la rencontre du public afin de trouver des idées pour l’histoire qui s’écrira ce soir-là: votre prénom, votre profession, vos passions, votre animal de compagnie, l’un ou l’autre accessoire, vos peurs, vos rêves les plus fous… Après une brève discussion avec quelques membres du public, les improvisateurs sont prêts à commencer à incarner leurs personnages et à raconter une histoire inédite ! Petit conseil, vérifier ce que vous avez dans les poches de vos vestes avant de vous installer sur votre siège. Car une fois que les improvisateurs auront décidé de la prendre avec eux sur scène, ils pourront se servir absolument de tout pour nourrir leur impro pour créer une histoire : carte de visite, paquet de cigarettes, portefeuille, clefs…



Ce soir, leur inspiration… C’est vous !



Le résultat est assez surprenant, car malgré quelques hésitations en début de représentation, on se retrouve au final avec une histoire qui fait sens, qui a un début et une fin et avec des personnages qui se révèlent très attachants. On a particulièrement apprécié voir les comédiens partir en fou rire suite à la tournure que prenait leur propre improvisation (il était tout de même question d’attelle au pénis, pour un personnage qui venait d'avoir un grave accident de moto. Dur dur de garder son sérieux, même pour des improvisateurs professionnels !) Les aléas de l'improvisation en direct rendent le spectacle d’autant plus savoureux !

Un spectacle à voir au Théâtre MERCELIS à Ixelles les 17, 24 et 25 avril.