Une histoire de la musique écrite, animée et résumée en 12 minutes

Comment résumer l’Histoire de la Musique écrite ? Tel est le défi que se sont lancé Patrick Leterme et Etienne Duval, pour le 100e épisode de leur capsule à succès Je Sais Pas Vous. Plongez dans la grande histoire de la Musique.

Tout commence en 1883, lorsque Sir William Ramsey découvre une tombe à une trentaine de kilomètres d’Ephèse, se trouvant sur le tracé du futur chemin de fer ottoman. En inspectant la stèle, Ramsey remarque des signes musicaux présents au-dessus du texte et tente de les retranscrire.

Entre-temps, le directeur des chemins de fer ottomans, Edward Purser décide de s’octroyer la stèle. Lors de l’extraction, la stèle est endommagée à sa base, au niveau des deux dernières lignes de texte. Le directeur des chemins de fer ottoman offrit la stèle à sa femme pour que celle-ci puisse y poser ses fleurs. Une bien drôle de fonction pour un vestige du passé aussi précieux.

Cette stèle contient en effet la plus ancienne source de musique grecque complète jamais mise au jour. Cette petite stèle marquait donc l’emplacement d’une tombe. Son auteur, Seikilos le Sicilien, a livré cette épitaphe à un membre de sa famille.

L’épitaphe de Seikilos marque l’entrée de l’Homme dans l’Histoire de la Musique. Cet art volatile, porté par l’air et par le temps, disparaît normalement, s’efface comme l’instant passe. Désormais, elle pourra pourtant être notée, diffusée, déchiffrée. La musique des Hommes naît de leur voix, et n’était jusque-là que tradition orale et très souvent vocale…