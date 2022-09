Une histoire d’amour gourmande

Pari gagné donc ! En vrais passionnés, Laetitia et Fabio produisent plus de 120 litres de glace par jour et 70 litres de sorbet. Ils réalisent tout eux-mêmes en se fournissant chez les meilleurs artisans. Le lait vient d’un petit producteur d’un village tout proche. Quant aux noisettes IGP, elles viennent directement du Piémont et les pistaches de Sicile. Les matières premières sont donc triées sur le volet. Les coulis de fruits faits maison ont aussi un goût exceptionnel car aucun additif, colorant ni conservateur ne sont ajoutés. Voilà pourquoi chez Laetitia et Fabio la glace à la banane sera blanche et non jaune, et la pistache tirera sur le brun noisette plutôt que sur le vert fluo, car la couleur de la pistache est comme cela une fois broyée, un point c’est tout ! Il y a tout de même une glace bleu schtroumpf pour le plaisir des lardons mais rassurez-vous, elle est à base de spiruline, une algue " colorant " naturelle.