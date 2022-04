«Une histoire à vivre et à découvrir» : la balade familiale à ne pas manquer à Franc-Waret

Concrètement, lorsque vous arrivez à Franc-Waret, vous êtes invités à vous rendre au pied de différents panneaux et affichettes qui contiennent chacune un QR-Code. En le scannant vous arrivez sur un site mobile qui invite les parents et les enfants à résoudre différentes énigmes en parcourant le village. " Il ne faut rien installer comme application. Certaines aventures mènent carrément à la découverte d’un magnifique trésor ", ajoute le papa informaticien. De quoi amuser et divertir les petits et les grands lors de la promenade.