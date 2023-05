Une heure de lecture au milieu des plantes, le nouveau rendez-vous qui fait du bien

Jack est un client régulier, il apprécie beaucoup ces moments de lecture proposés par "Cache-pot": "Je viens ici après le travail, avec quelques amis. A la maison, c’est trop facile d’être distrait par son téléphone. Ici tout est fait pour nous plonger dans une ambiance sereine. On lit une heure et puis on discute de notre lecture avec nos amis, c’est super !" Jonas vient directement après les cours pour décompresser de sa journée : "Je prends un café, une gaufre, mon bouquin et quand j’ai fini de lire je me rends compte que le stress est loin de moi. A l’école c’est fort bruyant et stressant. Lire me permet d’évacuer tout ça.".

Si Pieter a décidé d’organiser ces sessions de "slow reading" c’est également pour créer du lien entre les habitants du quartier nous confie-t-il. "Il ne se passe pas grand chose de ce côté de Schaerbeek. J’avais envie de faire de mon café un lieu de rencontres." Et ça marche, à la fin les clients débriefent le moment et leur lecture, le sourire aux lèvres.

En plus d’être un endroit de partage, Pieter met un point d’honneur à travailler uniquement avec des producteurs et des artisans locaux: les plantes, lecafé et les gourmandises à déguster... Pieter offre aussi une vitrine aux artistes Schaerbeekois. Si vous n’arrivez pas à trouver le temps pour terminer votre bouquin, vous savez désormais où aller !

"Cache-Pot", 40 rue du Palais à Schaerbeek.