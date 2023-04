Une heure de cours en plus pour les élèves bruxellois de 3ème et 4ème primaire

Dès la rentrée prochaine, les élèves francophones de 3ème et 4ème primaire scolarisés en région bruxelloise et dans les communes à facilités auront une période de cours en plus par semaine que leurs camarades des autres écoles francophones du pays. Une bizarrerie que l’on doit à l’arrivée progressive du tronc commun et à une spécificité bruxelloise. Une très vieille loi impose plus d’heures de néerlandais aux élèves francophones dès la 3ème primaire dans les établissements bruxellois et ceux des communes à facilités. 3 périodes de néerlandais par semaine pour les Bruxellois contre 2 pour les autres. Jusqu’ici, ces 50 minutes supplémentaires ne changeaient pas trop la donne, les écoles bruxelloises (et des communes à facilités) aménageaient le reste des cours en fonction, si bien qu’un élève bruxellois avait le même nombre total d’heures de cours par semaine qu’un autre élève.



Mais l’arrivée du tronc commun vient bousculer la pratique.

Le tronc commun, comme son nom l’indique, est commun et surtout obligatoire à toutes les écoles francophones. Fini donc d’aménager le nombre d’heures des autres cours en fonction des leçons de néerlandais. Ce tronc commun compte 26 périodes obligatoires sans les langues. La loi imposant plus d’heure de néerlandais aux petits bruxellois étant toujours en vigueur, cela nous amène à une situation où les élèves de la capitale et des communes à facilités auront 29 périodes par semaine contre 28 en pour les autres écoles francophones.



Une entrée en vigueur progressive

Le tronc commun entre en vigueur progressivement. Ainsi, dès la rentrée prochaine pour les 3ème et 4ème primaires avant les 5ème l’année suivante et les 6ème encore plus tard. Au sein d’un même établissement, il pourrait donc y avoir des élèves qui ont 29 périodes et d’autres toujours confrontés à 28 par semaine. Ils auront donc 50 minutes de plus sur la semaine qu’un élève de 1ère ou de 5ème qui n’est pas encore concerné par le changement. Les écoles vont donc devoir prévoir des aménagements. Certaines ont fait part de leurs craintes quant à l’organisation d’un tel régime et le manque de lisibilité des horaires pour les parents qui ont des enfants scolarisés dans différents degrés. La circulaire qui précise les modalités d’organisation doit encore sortir. Des discussions sont en cours avec le cabinet de la ministre pour essayer de faciliter la transition et l’organisation dans les écoles concernées.