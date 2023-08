Une hausse du précompte immobilier pour tous… et quelques paradoxes

C’est une lettre que les propriétaires n’attendent pas forcément avec impatience, mais ils la recevront malgré tout. Les avertissements-extraits de rôle tombent progressivement dans les boîtes aux lettres et cette année, la note sera plus salée.

Vu l’indexation du revenu cadastral, le précompte immobilier augmentera pour tous les propriétaires belges de 9,6%. Une mauvaise nouvelle et elle pourrait ne pas être la seule… Malgré cette hausse qui s’appliquera à l’ensemble des propriétaires belges, quelques communes vont plus loin et décident de rehausser leurs centimes additionnels au précompte immobilier afin de remplir leurs caisses. Il faut dire qu’avec la crise du Covid, la crise de l’énergie, l’inflation et l’indexation des salaires du pouvoir public, les dépenses ont fortement augmenté.

Mais comment comprendre cette hausse ? Nicolas Stokmans, spécialiste du précompte immobilier pour le cabinet de conseil BDO, était l’invité de la matinale de Matin Première pour analyser cette situation.

Comment se calcule le précompte immobilier ?

La base sur laquelle repose le calcul du précompte immobilier est le revenu cadastral. "C’est la valeur locative théorique qui est attribuée à tout bien immobilier en Belgique", explique Nicolas Stockmans. "Ça sert aussi pour déterminer l’imposition des revenus locatifs pour les propriétaires. C’est vraiment une donnée centrale dans la fiscalité belge au niveau immobilier."

Une taxe de plus dans le portefeuille bien chargé des taxes belges. Et celle-ci doit être réévaluée chaque année : "Ces revenus cadastraux ont été figés depuis 1975 et ne sont plus toujours très représentatifs de la réalité. Comme ils étaient figés depuis 1975, on applique depuis 1991 une indexation annuelle qui est déterminée sur la base d’une formule assez complexe, mais qui est liée notamment à l’indice des prix à la consommation. Or, les prix ont augmenté ces derniers temps", précise l’expert.

De manière générale, l’augmentation se situait entre 1 et 2% chaque année. En 2022, elle était de 2,44%. En 2023, on atteint 9,60%. Ainsi, pour une maison avec un revenu cadastral de 1650 €, le revenu cadastral indexé était de 3150 € en 2022. En 2023, il passera à 3450 €. Il y a donc une augmentation de 300 € du revenu cadastral dans le cas présent.

Le précompte immobilier, lui, monte à 1,25% du Revenu cadastral indexé pour les habitations situées en Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale (0,8% pour les propriétés qui sont mises en location en tant que logements sociaux). En Flandre, c’est 2,5%. Montant auquel il faut ajouter les centimes additionnels appliqués par les provinces et communes au taux de base, et qui sont fixés chaque année par les conseils de chaque entité (cent centimes additionnels signifient par exemple une taxe complémentaire d’un euro pour chaque euro de taxe régionale).

À qui vont les recettes ?

Le précompte immobilier augmente et remplit les caisses de l’État… Reste que toutes les couches du pouvoir ne se nourrissent pas de la même manière.

Pour résumer, dans le calcul du précompte immobilier, il y a trois composantes que l’expert détaille :

Une partie qui revient aux Régions (1,25% du revenu cadastral indexé en Wallonie et à Bruxelles).

Une partie qui revient aux Provinces / à l’agglomération bruxelloise ( 9,89% pour cette dernière)

Et puis, viennent les communes avec des centimes additionnels (qui varient entre environ 25% et jusqu’à 40%, comme pour Schaerbeek par exemple).

"Au niveau des Régions, des provinces et de l’agglomération bruxelloise, rien n’a changé", indique le conseiller. "Mais les communes ont la possibilité d’appliquer des centimes additionnels qui sont en fait un pourcentage à appliquer sur la base d’augmentation et qui varient."

"Du côté de la Région wallonne, il y a des recommandations pour ne pas excéder des centimes additionnels de 2600. Mais on se retrouve dans beaucoup de communes avec des niveaux qui ont dépassé ce seuil de 2600 et qui sont à plus de 3000 centimes additionnels", ajoute Nicolas Stockmans.

En région wallonne, trois communes ont franchi le pas : Jemeppe-sur-Sambre, Andenne et Floreffe.

En Région bruxelloise, 8 des 19 communes ont fait de même : Anderlecht, Forest, Ganshoren, Ixelles, Molenbeek, Saint-Gilles, Uccle, Watermael-Boitsfort.

Dans la liste des communes bruxelloises, "celles qui ne l’ont pas fait sont peut-être un peu plus aisées - donc Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem…", remarque l’expert. "Et donc, on se retrouve avec une disparité au niveau des centimes additionnels entre finalement les communes aisées et celles qui le sont moins."

Selon le conseiller, cela s’explique par des dépenses moins importantes dans les communes plus aisées, notamment du côté des affaires sociales… De quoi créer un paradoxe : "Quand on regarde la disparité, au niveau pourcentage du revenu cadastral, on voit que pour une commune comme Schaerbeek, le précompte immobilier est égal à 66% du revenu cadastral indexé… Alors que pour une commune comme Auderghem, il n’est que de 38,49%. Or, les populations de ces deux communes n’ont pas le même niveau de revenu".

Les revenus cadastraux sont-ils vraiment représentatifs de la valeur du bien ?

Autre disparité également, les revenus cadastraux qui ne sont plus forcément représentatifs de la valeur du bien. Ayant été fixés depuis les années 70, les revenus cadastraux ne correspondent plus forcément à la situation actuelle : "On se retrouve avec des biens, des maisons de maître – notamment en Région bruxelloise - qui ont été bien rénovées dans des quartiers assez huppés et qui sont toujours avec des revenus cadastraux assez limités. Paradoxalement, on va avoir une personne qui va construire une nouvelle maison en Wallonie et qui va se retrouver avec un revenu cadastral beaucoup plus élevé, alors que son bien a une valeur nettement inférieure à certains biens sur le marché immobilier belge", révèle Nicolas Stokmans.

