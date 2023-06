Une harmonisation pour les pensions des parlementaires de toutes les assemblées

L’info est passée inaperçue mardi, les feux de l’actu politique étaient encore tournés sur le sort de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib. Mais les présidents et présidentes des différents parlements du pays se sont mis d’accord pour harmoniser les règles de plafonnement des pensions dans toutes les assemblées fédérales et fédérées, histoire de tourner la page des récents scandales liés à certains dépassements et cumuls de pensions.

Un accord a en effet été conclu ce mardi en Conférence de présidents des assemblées parlementaires du pays. Il a ainsi été prévu que chaque assemblée respecte désormais l’application stricte et à 100% du plafond dit "Wijninckx" en ce qui concerne la pension de parlementaire, c’est-à-dire un maximum de 7813 euros brut par mois. Finis donc les dépassements autorisés jusqu’à 20% en cas de cumul de la pension parlementaire avec des pensions tirées d’autres professions.

Le pécule de vacances sera également intégré dans le calcul du plafond. Une collaboration étroite sera mise en place entre chaque assemblée et le SPF Pensions pour échange et vérification d’informations. Chaque assemblée et caisse de pensions traduira ces principes en dispositions réglementaires propres.

Seul vide pour le moment : le sort des députés ayant perçu des sur-pensions. L’accord du jour balise l’avenir mais ne tranche pas sur le passé. Craignant des recours en cas de remboursements forcés, les présidents des assemblées ont reporté le débat à une prochaine réunion, attendant de solides bases juridiques.