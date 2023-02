Une hallucinante descente de Tom Pidcock, dans sa roue, comme si vous y étiez !

La vidéo buzze et tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Le youtubeur et cycliste amateur SAFA Brian a suivi le coureur britannique Tom Pidcock dans la descente du Tuna Canyon, en Californie. Entre une pointe de vitesse autour des 80 km/h, des virages à la corde et un corps penché comme un pilote de MotoGP, le résultat est impressionnant.

Dans cette vidéo, après un peu plus d’une minute, Pidcock est même proche de la chute avec une roue arrière qui chasse. Une frayeur qui ne l’empêche pas de poursuivre sa folle descente.