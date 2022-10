Une habitation de 16 containers maritimes en construction à Werbomont

Pour cette construction, on est loin du petit assemblage de containers. C’est plutôt d’une vraie conception architecturale dont il est question : " Ici on est sur deux niveaux, avec 16 containers maritimes qui ont été disposés de manière à créer un ensemble harmonieux. Ça va donner une architecture contemporaine et très actuelle ", précise Marc Vanwersch, architecte concepteur de cette habitation pour le bureau Arthesia, à Aywaille.

Un choix de matériaux qui repose sur plusieurs avantages : " La facilité de construction, le délai de construction, mais aussi le côté écologique du recyclage de ces containers. La fabrication est réalisée en grande partie en atelier, donc pour monter une maison de deux niveaux, une journée ou deux suffisent. Pour le coût, on va économiser un certain délai de construction et l’achat des containers reste toujours pour l’instant moins cher qu’une maison traditionnelle ", ajoute-t-il.