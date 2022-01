Une guerre éclate entre Damon Albarn de Blur et Taylor Swift

Peu avant un concert à Los Angeles ce 24 février, le leader de Blur et de Gorillaz était en interview avec le LA Times pour promouvoir son dernier album The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows.

Au cours de cette rencontre avec le journaliste Mikael Wood, il a notamment expliqué que la technique de "co-écriture" de la chanteuse Taylor Swift était aux antipodes de sa vision plus "traditionnelle" de composition.

Quand le journaliste lui a répondu que Taylor Swift était "une excellente compositrice", Damon Albarn a répondu : "Elle n’écrit même pas ses propres chansons" en précisant que la "co-écriture" ne comptait pas.

Il n’en a pas fallu davantage pour lancer une vague de commentaires négatifs à l’égard du frontman de Blur, à commencer par la réaction de la principale intéressée, Taylor Swift, qui a tweeté : "Damon Albarn, j’étais tellement fan de toi avant de voir ceci. J’écris TOUTES mes chansons. Ce que tu as dit est complètement faux et tellement blessant. Je ne te demande pas d’apprécier mes chansons, mais c’est vraiment nul d’essayer de me discréditer ainsi. Wow."

Damon Albarn s’est ensuite excusé "sans réserve ni condition" auprès de Taylor Swift en précisant que ses paroles avaient été "réduites juste pour faire du clic", en ajoutant : "C’est la dernière chose qui me viendrait à l’esprit de discréditer tes compositions. J’espère que tu comprendras."