Une grue de 250 tonnes pour redresser la locomotive accidentée en Allemagne

Les services de secours allemands s'apprêtaient à déployer dimanche une grue de 250 tonnes afin de redresser la locomotive du convoi qui a déraillé vendredi dans le sud du pays. La manœuvre doit également permettre de dégager un wagon qui s'était retrouvé sur la voie rapide toute proche du chemin de fer, a indiqué un porte-parole de la police.

L'accident, qui a fait cinq morts et 44 blessés, est survenu peu après midi vendredi alors que des élèves rentraient chez eux avant les vacances de Pentecôte dans deux régions du sud de l'Allemagne, le Bade-Wurtemberg et la Bavière. Quatre des victimes sont des femmes et des enfants ont été grièvement blessés et ont dû être opérés d'urgence. Selon la police, le train régional était "bondé" avec environ 140 personnes à bord.

Le convoi avait tout juste quitté la station de montagne bien connue de Garmisch-Partenkirchen pour la capitale bavaroise Munich quand l'accident s'est produit dans la région de Burgrain.

La cause du déraillement n'est pas encore connue. Des experts ferroviaires tablent sur un problème technique, a indiqué le ministre bavarois des Transports, Christian Bernreiter.