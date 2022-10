Une grosse tempête s'abat sur La Fondation Folon, le temps d'un exercice, les équipes de secours mettent les visiteurs et les oeuvres à l'abri

Sauver les habitants d'un immeuble en flamme, extraire des blessés d'un véhicule lors d'un accident de la route, c'est le quotidien des pompiers. Ce lundi, en compagnie de la police, ce sont aussi des oeuvres de Jean-Michel Folon qu'ils ont acheminées en lieu sûr. Une tempête s'était abattue sur la toiture, celle-ci n'était plus étanche et il fallait donc intervenir pour éviter les dégâts des eaux. Voilà pour le scénario fictif.

Les musées possèdent déjà des plans d'intervention d'urgence , les pompiers en disposent d'ailleurs, mais la directrice de la Fondation Folon, Stéphanie Angelroth considère qu'ils sont perfectibles :

" Notre plan d'urgence comprenait déjà 5 oeuvres à sauver en priorité. Cet exercice nous a permis d'aller plus loin et de voir comment les pompiers pouvaient arriver sur place rapidement, de quel matériel ils avaient besoin, comment ils pouvaient décrocher les oeuvres sans les endommager etc... Nous nous sommes rendus compte que la gestion du temps, la traçabilité des oeuvres une fois qu'elles sortent du musée pourraient être améliorées, d'où l'intérêt de réaliser ce type d'exercice . "