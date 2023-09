Une grève, une défaillance, des larmes et un triplé : les dix images fortes de la Vuelta 2023

Trois coureurs d’une même équipe sur le podium à l’arrivée. Cet exploit n’avait plus été réalisé sur les routes espagnoles depuis l’équipe Kas-Kaskol en 1966. Assez peu inquiétée par la concurrence après la mise en retrait d’Evenepoel, Jumbo-Visma a mis du temps avant de définir un plan clair. Si Kuss, Vingegaard et Roglic avaient globalement carte blanche, la décision a finalement été prise de faire gagner l’Américain, en guise de remerciement pour ses bons et loyaux services. Une décision qui semble faire sens malgré la frustration de Roglic et qui montre à quel point la concurrence a été totalement à la rue face à l’armada néerlandaise qui a eu un luxe inédit en choisissant presque l’ordre de ses coureurs sur le podium.