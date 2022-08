Une grève perturbera le rail néerlandais mercredi

Une grève de 24 heures au sein des chemins de fer néerlandais (NS) provoquera des perturbations sur une partie du réseau mercredi. Pratiquement aucun train ne roulera dans les provinces septentrionales de Frise, Groningue et Drenthe et dans certaines parties des provinces de Flevoland et de l'Overijssel, ont annoncé mardi les NS. Les syndicats ont également annoncé une grève vendredi, cette fois dans l'ouest du pays, laquelle pourrait affecter également le trafic international.

Les NS conseillent aux voyageurs qui veulent se rendre dans ces régions ou y voyager de chercher une solution de rechange ou de postposer leur voyage. Ailleurs dans le pays, les trains devraient rouler aussi normalement que possible.