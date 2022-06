Les syndicats avaient auparavant lancé un appel aux travailleurs pour qu’ils arrêtent le travail pendant plusieurs heures mercredi. Au-delà des revendications spécifiques aux entreprises, ces derniers réclament une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail, notamment pour demander un congé.

Brussels Airport a annoncé que six vols depuis et vers Milan ont été annulés par précaution. Il s’agit de vols de Brussels Airlines, Ryanair et ITA Airways.

Des dizaines de vols en provenance du Royaume-Uni ont également été supprimés, selon des médias britanniques.